 Le photographe de mode Bruce Weber accusé d'abus sexuels 

Après Terry Richardson, un autre grand nom de la photographie de mode, Bruce Weber, est accusé d'avoir abusé de jeunes mannequins, dernière célébrité mise en cause dans le sillage du scandale Weinstein.

Agence France-Presse New York

Selon une plainte déposée vendredi devant la Cour suprême de l'État de New York, Bruce Weber, 71 ans, qui a travaillé pour Vogue et aidé à forger l'image de marques comme Calvin Klein, Ralph Lauren et Abercrombie & Fitch, aurait abusé d'un mannequin masculin, Jason Boyce, en décembre 2014, lors d'une séance photo dans son studio à Manhattan.

Bruce Weber aurait demandé à Jason Boyce, alors âgé de 28 ans, de se dévêtir avant de procéder à des attouchements et d'obliger le jeune homme à l'embrasser.

«Avec juste de la confiance, tu pourrais vraiment aller loin (...) Jusqu'où veux-tu aller? Quelles sont tes ambitions?» lui aurait murmuré le photographe, selon la plainte déposée par l'avocate californienne Lisa Bloom.

La plainte vise également l'agence de mannequinat qui employait Boyce et son patron, Jason Kanner.

La plainte affirme que M. Weber «a eu un comportement similaire avec d'autres mannequins masculins» qui lui auraient été envoyés par l'agence, Soul Artist.

Lisa Bloom a indiqué avoir reçu depuis vendredi «d'autres appels avec des plaintes similaires».

Elle a annoncé une conférence de presse à Los Angeles mardi en présence de Jason Boyce et d'un autre mannequin masculin qui accuse également Weber de harcèlement sexuel, sans donner de détail sur ses accusations à lui.

Après cette expérience, Jason Boyce dit avoir déménagé en Californie et renoncé au mannequinat, «redoutant une industrie dans laquelle M. Weber était considéré comme un photographe de premier rang et l'un des champions des mannequins masculins».

Jason Boyce réclame des dommages et intérêts, invoquant le «trouble émotionnel» causé et des «pertes économiques» après son retrait de l'industrie de la mode.