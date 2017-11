Pelures d'automne

Manteau Fritz Babaton de fausse fourrure végétalienne très soyeuse et douillette. Aussi offert en bleu et noir, Aritzia, 275 $.

La fausse fourrure et les classiques

Les manteaux en fausse fourrure sont très populaires cet automne. «Ce type de manteau se porte assez court. Pour faire un effet, on ose porter la fausse fourrure colorée et ainsi, on ne passera pas inaperçue!»

La veste en cuir reste un classique, tout comme les petites doudounes matelassées légères de mi-saison, toujours très pratiques. «On peut transformer son manteau d'automne en manteau d'hiver en jouant avec les superpositions. On met un manteau matelassé de style petite doudoune en dessous d'un manteau de laine et de cette façon, il sera plus chaud. On peut aussi ajouter un grand foulard comme un châle sur le manteau de laine qui va actualiser le manteau de l'an dernier», conseille Louise Labrecque.