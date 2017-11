La petite histoire des Petites Natures

Une collection de vêtements responsable et durable pour les enfants de 0 à 24 mois, c'est ce que propose la nouvelle marque québécoise Les Petites Natures.

Des vêtements entièrement conçus et fabriqués au Québec avec des matières naturelles, comme le coton et le lin. Des barboteuses, ensembles une pièce, robes, chemises, pantalons et bonnets tricotés font partie de la première collection automne-hiver des Petites Natures.

Geneviève Forgues Lapointe a créé son entreprise en janvier dernier. C'est pendant un congé de maternité qu'elle a commencé à faire des vêtements, pour le plaisir, avec sa belle-mère qui est couturière. «Je ne trouvais pas de vêtements qui me convenaient, des pièces simples, confortables, polyvalentes qu'on peut porter été comme hiver, unisexes, indémodables, alors je me suis lancée!», raconte la jeune mère de famille qui a deux enfants de 1 et 3 ans.

Comptable de formation, Geneviève Forgues Lapointe a toujours aimé la mode. Elle estime que Les Petites Natures marque un retour à l'essentiel: des coupes simples, qui rappellent la mode des années 20, des vêtements faits avec des tissus naturels et de qualité qui sont conçus pour durer et pour être portés par plusieurs enfants.

La jeune mère de famille ne manque pas de projets: des vêtements de Noël seront offerts sous peu et les prochaines collections de vêtements iront bientôt jusqu'à la taille 5 ans. La créatrice pense déjà à une collection pour adultes - pour hommes et femmes - dont le concept est le même, soit des coupes minimalistes et des matières naturelles.

www.lespetitesnatures.com