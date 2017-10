Irrésistible dentelle

Trois conseils pour de beaux dessous

Avec ou sans coussinets?

La beauté et la sensualité passent par la transparence de la dentelle et l'ajout d'un coussinet en gâche souvent l'effet. «Au Québec, il y a une dualité permanente entre l'influence européenne et celle des États-Unis. Les femmes européennes portent des soutiens-gorges sans coussinets et n'hésitent pas à laisser transparaître leur lingerie sous les vêtements, alors que les Américaines sont plus prudes. Les Québécoises se situent entre les deux. On propose donc des modèles pour plaire aux deux cultures», précise Stéphanie Macpherson, responsable du rayon lingerie chez Lyla Collection.

Comment l'entretenir?

Le lavage à la main à l'eau froide avec un savon doux sans frotter est recommandé pour préserver le plus longtemps possible votre lingerie. Après rinçage, pressez-la délicatement sans la tordre afin qu'elle conserve son élasticité. Si vous optez pour le lavage en machine, mettez votre soutien-gorge dans un filet ou dans une taie d'oreiller, utilisez une lessive pour linge fragile, ne mettez pas d'assouplissant et sélectionnez le mode délicat de la laveuse. Pensez toujours à agrafer votre soutien-gorge avant de le laver pour éviter que les crochets ne se prennent dans la dentelle. Laissez sécher à plat et à l'air libre.

Comment choisir sa taille?

Un soutien-gorge à la bonne taille assure confort, maintien et mise en valeur du buste. Voici comment prendre vos mesures.

- Mesurez le tour de votre cage thoracique juste sous les seins à l'aide d'un mètre ruban sans serrer. Au nombre obtenu, ajoutez environ 15 cm (5,9 po) pour définir votre taille. Par exemple, si votre tour de buste oscille entre 73 (28,7 po) et 77 cm (30,3 po), votre taille est 90, entre 78 cm (30,7 po) et 82 cm (32,3 po), 95, etc.

- Mesurez ensuite votre tour de poitrine en plaçant le mètre ruban à la pointe des seins. Si la différence avec votre tour de buste est de 13 cm (5 po), votre bonnet est A, de 15 cm (5,9 po), vous faites un B, de 17 cm (6,7 po), un C, etc.