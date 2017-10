Les couleurs de l'automne

Le tailleurLe tailleur style masculin, coordonné et classique, fait un retour en force. Et pour Isabelle Gauvin, c'est une bonne nouvelle, car elle estime qu'il est non seulement chic, mais aussi très pratique. «On a beaucoup porté ces dernières années des pantalons et des vestes qui n'allaient pas ensemble et les femmes ne sont plus habituées au tailleur coordonné, c'est-à-dire, à porter la veste avec le pantalon ou la jupe assortis. C'est magnifique ! J'habille beaucoup de femmes d'affaires et je n'en trouvais plus en magasin!» On en voit cette année notamment chez Banana Republic, Le Château, Tristan, Simons et Iris Setlakwe.

Le gris métalliséLe gris métallisé est aussi très présent. «Des robes, des vestes, des hauts et des accessoires silver, ça promet cette année! annonce Isabelle Gauvin. On ose briller de 1000 feux en portant des hauts argentés qui peuvent faire un très bel effet. On peut aussi faire scintiller nos pieds avec des bottes pailletées ou encore porter un beau sac à main gris métallisé, ce qui apporte une belle touche à son allure.»

Le veloursLe velours est de retour! «Attention, prévient la styliste, c'est une matière qui donne du volume.» Elle conseille de le porter sur la partie la plus fine de notre silhouette. Ça peut être un pantalon, une robe ou un joli haut. «Une veste en velours avec une chemise blanche, c'est très chic», souligne Isabelle Gauvin. On peut ressortir de nos placards nos vestes et pantalons, mais il faut s'assurer que les coupes sont actuelles.

Le kimonoEst-on capable de l'assumer? Telle est la question! «On peut le porter en robe, mais on observe qu'il y a des vêtements dérivés du kimono, comme des hauts et robes cache-coeurs, qu'on porte avec une ceinture large, qui donnent une allure plus moderne. On n'a pas l'impression d'être une geisha!», s'exclame la styliste. Un clin d'oeil au kimono suffit. «Il y a des kimonos plus courts pour celles qui n'osent pas le modèle plus long. J'aime beaucoup l'allure du kimono porté avec un jean et un t-shirt et on laisse le vêtement ouvert, comme une longue veste en satin.»