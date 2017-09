Les t-shirts féministes ont la cote

«Ces propos contribuent à nourrir les velléités de libération et d'affirmation en portant un t-shirt à slogan féministe», poursuit Chantal Maillé. Il y a eu d'ailleurs une réaction très forte de la part des femmes avec le mouvement sur les réseaux sociaux #notokay et le t-shirt «Pussy Grabs Back» créé par la marque Female collective.

Chantal Maillé observe que des hommes aussi parlent ouvertement de féminisme. Elle pense notamment à Barack Obama qui, en 2016, lorsqu'il était président, a fait un discours sur le féminisme en déclarant (en parlant de lui-même): «This Is What a Feminist Looks Like» [«Voici ce à quoi ressemble une féministe»].

Commercialisation de la cause?

Ces t-shirts féministes suscitent des réactions et se vendraient très bien. Sabrina Barilà indique que les commandes sont nombreuses et viennent autant d'ici que de Toronto, de New York ou de Berlin. «J'ai eu toutes sortes de messages des gens sur mon chandail. Certains m'ont reproché de profiter de la cause pour faire de l'argent», dit-elle.

Les marques et créateurs récupèrent-ils le féminisme à des fins commerciales? «Oui, on peut y voir une certaine commercialisation de la cause», pense Madeleine Goubau, même si certains designers ont indiqué que la totalité des profits de la vente de leurs t-shirts était versée à des organismes aidant les femmes. Elle ajoute que le fait de tenir ce type de slogan confère une certaine aura aux marques.

«Mais ne soyons pas trop cyniques, de tout temps, la mode a été le reflet de son époque et on vit une période trouble où il y a une perte de repères, et on a envie de prendre position. La mode peut le faire en s'engageant de cette façon.»

Mode et féminisme

Mode et féminisme font-ils bon ménage? «On pourrait en parler longuement!», lance Chantal Maillé. Cette dernière croit que dans ce féminisme de troisième vague, il y a un nouveau regard sur la mode, puisque nous vivons dans un monde qui s'est affranchi des codes par rapport aux vêtements. «Les jeunes féministes ont une capacité de réconcilier la mode et l'idée du féminisme. Être féministe, ce n'est pas renoncer à sa féminité ni cesser de se faire plaisir par rapport à la manière de s'habiller.»