Oser la jupe en tulle

Féminine et romantique, la jupe en tulle fait un retour en force. Encore faut-il être prête à oser ce look! La styliste de mode Lily Langlois donne quelques astuces pour mieux l'apprivoiser.

Favorise la silhouette

La jupe en tulle favorise pratiquement toutes les silhouettes, mais surtout celles avec de fortes hanches, car elle camoufle les formes. Comme elle donne du volume, elle avantage aussi celles qui ont des hanches étroites. «À cet égard, c'est avantageux pour tout le monde», dit Lily Langlois. Comme le look plissé est aussi à la mode, on retrouve plusieurs jupes en tulle plissées dans les boutiques. Mais attention, plus la jupe est plissée, plus elle donnera du volume. «C'est au niveau de la taille qu'il faut faire attention. Si c'est très froncé au niveau de la taille, ça risque de ne pas avantager la silhouette», ajoute la styliste.

Éviter le look ballerine

Pour éviter le look ballerine et enfantin, on opte pour une jupe qui arrive aux genoux ou à mi-mollet. On évite la jupe courte, de longueur mi-cuisse, tout comme la couleur rose pâle. Et mieux vaut la porter avec des escarpins, des sandales à talons hauts ou des bottillons à talons. On laisse de côté les chaussures ballerines. Pour ne pas ressembler à une princesse, on évite aussi les coupes très volumineuses.

Taille haute

C'est lorsqu'elle est portée en taille haute que la jupe en tulle est la plus jolie, selon Lily Langlois. Dans les boutiques, c'est d'ailleurs surtout ce modèle que l'on retrouve. Cette jupe souligne donc la taille, ce qui est toutefois «moins avantageux pour celles qui ont plus de ventre», prévient la styliste.