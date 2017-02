Les tendances du printemps 2017

En ce début d'année, on pense déjà au printemps. Qu'allons-nous porter? «On va oser des styles plus excentriques, des couleurs vives et des imprimés où tout se mélange, les styles, les couleurs et les textures. On s'amuse! On se permet tout et on l'accepte désormais!», s'exclame la styliste Louise Labrecque, qui précise toutefois que le style minimaliste sera toujours présent. Tendances et nouveautés mode pour femmes et hommes.

Le rose et le jaune

Le rose et le jaune reviennent en force. «Osez les couleurs vives! Le jaune va enfin prendre de l'ampleur, mais attention, prévient la styliste Louise Labrecque, il faut trouver la bonne tonalité de jaune, car il ne va pas à tout le monde.» Si on ne veut pas le porter près du visage, on peut opter pour une jupe ou un accessoire jaune: chaussures ou sac à main. Le rose est beaucoup plus facile à porter et il donne de l'éclat.

L'imprimé fleuri

«Les fleurs reviennent à la mode et on va même mélanger l'imprimé fleuri aux rayures, car les rayures sont aussi dans les tendances», souligne Louise Labrecque. Robes, chemisiers, vestons, pantalons, chaussures, les fleurs sont partout, tout comme les broderies. «On voit aussi les fleurs en soie portées à la boutonnière, ça donne une belle allure.»

Les grandes boucles d'oreilles

Les grandes boucles d'oreilles seront aussi très présentes dans les prochains mois. «L'anneau créole volumineux et coloré, les très longues boucles d'oreilles qui pendent, on en voit partout», estime la styliste. On les porte aussi à une oreille en solitaire ou de façon asymétrique. Sortez vos anneaux!

Épaules larges et épaules dénudées

Les épaules larges et surdimensionnées sont de retour. On ressort les vestes à grandes épaulettes des années 90! Cette tendance accompagne la mode des vêtements amples, dont la veste très large fait partie. Les épaules dénudées aussi, sur des hauts de tous les styles, sont très présentes.

Le style randonneur

«Le kaki, le beige, le blanc crème, les pantalons, les bermudas, les vestes avec poches multiples; le style cargo-aventurier est de mise», remarque Louise Labrecque. On voit aussi le retour du sac à dos, très pratique. Le style explorateur chic, avec ses vêtements en coton brut et en nylon, est un incontournable. On aime le côté sportif intense et cette mode confortable.

Les t-shirts à messages

Des idées à faire entendre? C'est le temps! On voit beaucoup de chandails avec toutes sortes de messages, des plus légers aux plus revendicateurs. On n'a pas peur de s'afficher. Cette tendance est présente chez les femmes également.

Le survêtement de luxe

Le pantalon décontracté jogging a été vu dans de nombreux défilés. On revisite le pantalon de jogging en une version plus habillée, à carreaux, à rayures ou uni... On aime le confort du «sportswear chic».

Le jaune et la casquette

Côté couleurs, le jaune est aussi très présent chez les hommes. Sur les chemises, t-shirts, pantalons, imperméables, shorts... Côté accessoires, la casquette est incontournable. De toutes les couleurs, dans tous les styles, sur toutes les têtes.