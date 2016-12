Un chandail, une citation

LA PETITE HISTOIRE

Vanessa Mongeau et Gabrielle Martimbault se connaissent depuis le secondaire. La première est entrepreneure, la deuxième a étudié et travaille dans le domaine de la mode. Elles sont parties en voyage ensemble durant les vacances de Noël l'an dernier, et c'est la veille de leur retour, lors d'une virée shopping, que l'idée a germé dans leur esprit. « On s'est mises à discuter du fait que les chandails avec des quotes, c'est intéressant ; Gabrielle s'en est même procuré un modèle dont on aimait beaucoup le tissu », raconte Vanessa Mongeau. Les bases d'About Real Life étaient lancées !

« UN T-SHIRT/UNE QUOTE/UNE CHANCE »

Les deux comparses auraient pu décider de lancer une collection de t-shirts avec différentes citations, mais elles avaient envie d'ajouter une dimension éphémère et exclusive à leur projet. Elles ont donc eu l'idée de créer 52 citations, pour les 52 semaines de l'année, et d'en lancer une par semaine. « Au départ, Gabrielle voyait très grand et voulait 365 jours de t-shirts ! [rires] Mon côté comptable lui a expliqué que ça ne pouvait pas fonctionner ! On est revenues à la raison, mais on aimait beaucoup l'idée d'un produit qui change toutes les semaines et qu'on a seulement une semaine pour se procurer », raconte Mme Mongeau. Ainsi, depuis le lancement, en octobre dernier, neuf citations différentes se sont retrouvées sur les t-shirts blancs d'About Real Life.

LES CITATIONS

Il fallait ensuite les trouver, ces fameuses citations. Les jeunes femmes se sont mises à la tâche, en faisant appel à leurs réseaux, et prennent bien soin de soumettre leurs trouvailles à un groupe qui vient approuver - ou pas - leurs idées. « On veut des citations qui peuvent rejoindre le plus de femmes possible, même si, d'une semaine à l'autre, les gens se sentent plus interpellés. On a sélectionné seulement les citations qui faisaient l'unanimité tout en essayant d'éviter les clichés », note Mme Mongeau. Pour l'instant, toutes les citations utilisées sont en anglais - dont celle de la semaine en cours, « Fueled by champagne » - , mais les entrepreneures assurent avoir l'intention d'en créer en français, même si la tâche s'avère plus difficile, constatent-elles.

LES MODÈLES

La prochaine tâche était de trouver un tissu de qualité et des modèles de t-shirts à la fois seyants et tendance. Côté tissu, les jeunes entrepreneures tenaient à dénicher un textile qui serait à la fois doux au toucher, non transparent et qui ne ferait pas de bouloches après quelques lavages ; leur choix s'est arrêté sur un mélange fait à 50 % de coton et à 50 % de modal. Ensuite, Gabrielle a créé quatre modèles différents de t-shirts, question de plaire à tous les goûts et styles. Au menu : un modèle classique et un boyfriend, ainsi que deux modèles plus longs, soit une tunique et un t-shirt asymétrique. Si les modèles ont été pensés et dessinés par Gabrielle, ils sont toutefois fabriqués au Bangladesh. Ils sont imprimés ici, à Montréal, et utilisent d'une semaine à l'autre différentes typographies.

INFO PRATIQUE

Les t-shirts d'About Real Life sont offerts exclusivement sur le site web de l'entreprise et se détaillent entre 35 $ et 40 $, selon les modèles. La citation de la semaine est dévoilée chaque lundi !QUELQUES

EXEMPLES DE CITATIONS PASSÉES...

« Living life one Venti at a time »

« It's called fashionably late »

« Partners in crime »

« Unwrap me »