Carlos Poulet: voler de ses propres ailes

On connaît PJ Goupil comme l'entrepreneur créatif derrière des projets d'envergure liés à A5 Management (Kampai Garden, Mayfair, Apt 200).

Ce comptable agréé de formation avait envie d'un projet bien à lui, pour «voler de ses propres ailes».

Allié à Amin Ouadahi (C2 Montréal, Mayfair), il vient de lancer Carlos Poulet, un «fast casual» où se régaler de poulet à la portugaise, dans la lignée, espère-t-il, des Romados et Ma Poule Mouillée.

Le menu, court, navigue du poulet en plusieurs déclinaisons aux sandwichs (servis sur pain portugais frais du jour), sans oublier la poutine poulet et chorizo et les natas! Le tout, dans un décor épuré et moderne imaginé par la talentueuse designer Amlyne Phillips (Mayfair, Kampai Garden, Le Parloir, Café Bazin...).

Parfait pour un repas roboratif sur le pouce, à deux pas de la station de métro Beaudry.

1278, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

https://www.carlospoulet.com/