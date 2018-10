Aujourd'hui, le Nouveau Palais ouvre une deuxième succursale, avenue Papineau. C'est dans les anciens locaux de feu Landry et filles que s'installent les champions de la cuisine réconfort.

Le menu sera sensiblement le même que celui du dîner revisité de l'avenue Bernard, avec une carte des vins tirée du portfolio de l'agence Oenopole.

Burger et beaujo? Poulet frit et assyrtiko? On aime!

4762, avenue Papineau, Montréal

http://nouveaupalais.com/menus/