Pineau: de la vigne au pinot

Il y a un projet bien inspirant qui se trame dans l'ancien local des Cons Servent, dans le Plateau, depuis quelque temps. Ouvert depuis mercredi dernier, Pineau est mené par le tandem qui nous a donné le bar à vin Chez Lavigne, dans Saint-Henri, Éric Bernard et Catherine Tremblay.

De la même famille, mais avec son identité distincte, le nouvel établissement sera également axé sur le pinard, grâce à l'apport du sommelier et maître d'hôtel William Saulnier (Hoogan & Beaufort, Parasol), qui y monte une carte en importation privée, mettant de l'avant de jolies cuvées en biodynamie et nature, en plus d'y proposer une belle sélection de bières d'ici.

La mixologie y sera également à l'honneur, puisque Julie Bélanger-Cateysson (Ludger, Magdalena) se joint à l'équipe et y apporte ses couleurs avec des cocktails inspirés qui mettent de l'avant un esprit «zéro déchet». «Pas une lime ne va finir à la poubelle! Si la cuisine utilise du maïs, je vais réutiliser les épis pour faire du sirop», explique-t-elle.

La cuisine est loin d'être en reste, car ce nouveau projet a été en partie imaginé afin de permettre au talentueux chef Sarakk Tiann (Chez Lavigne, Sinji) de briller et de se faire connaître.

Ce dernier y propose une «évolution» de ce qu'il faisait dans le bar à vin de Saint-Henri, avec une table inspirée par les saveurs multiples de Montréal.

«Les possibilités sont infinies!» estime-t-il, promettant plusieurs assiettes pour faire honneur aux légumes, qu'il adore travailler de multiples façons.

5064, avenue Papineau, Montréal

http://www.facebook.com/pineau.montreal/