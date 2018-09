Bruncher à l'espagnole chez Ibéricos

Sans tambour ni trompette, une taverne à tapas espagnole, Ibéricos, s'est installée il y a deux ans dans le local anciennement occupé par Le 5 e Péché, angle Saint-Denis et Mont-Royal.

Projet du chef propriétaire d'origine vénézuélienne Haissam Souki Tamayo (qui a notamment travaillé avec Carles Abellan), l'endroit mise sur des ingrédients de qualité, importés de la péninsule ibérique et apprêtés avec soin, dans le respect de la tradition de la cuisine espagnole.

L'endroit a récemment ajouté à son offre des brunchs qui vous sortiront de vos habitudes nord-américaines: des planches de charcuteries et de fromages accompagnés d'un pain tout frais à la tomate style catalan (l'essayer, c'est l'adopter) précèdent un plat-déjeuner aux accents espagnols: tortilla, huevos rotos ou encore oeuf bénédictine servi sur sobrasada ibérique au miel (une charcuterie espagnole à tartiner) et galettes de maïs. On s'y régale!

Brunch servi samedi et dimanche, de 10 h 30 à 15 h 30.

4475, rue Saint-Denis, Montréal

https://www.ibericos.ca/