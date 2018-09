Restaurant L'Ardoise: chaleur et saveurs à Sainte-Thérèse

J'ai aussi commandé des gnocchi au porcelet de la ferme Gaspor en plat principal. Résultat: c'était trop, mais réellement costaud et réconfortant. Parce que l'assiette de gnocchi, en plus de la sauce crémeuse et de ses morceaux de boudin, compte une bonne pièce de porc bien tendre sous sa croûte caramélisée. Ce ne sont pas les quelques feuilles de roquette qui allègent le tout, bien qu'elles apportent un peu de fraîcheur poivrée.

Comme on était deux, on a aussi choisi un plat de poisson, le «fish tao», la version poisson du plat américano-chinois sucré, un peu craquant, bien relevé qu'on prépare généralement avec du poulet. On le sert avec des légumes sautés, des arachides, de la sauce «wafu», c'est-à-dire une mayonnaise au soja, sésame et gingembre. La composition est très riche et très copieuse, un peu à l'américaine, justement. On pourrait aisément le partager ou encore en rapporter une partie à la maison, bien qu'on puisse alors perdre le côté croustillant du poisson enrobé, où repose tout le charme du plat. À ne pas choisir si on a envie de subtilité.

Au dessert, l'éclair aux fraises de la région avec rhubarbe, morceaux et crème au chocolat blanc, pistaches concassée et sumac était vraiment très joliment présenté, mais avait quelque chose de trop compliqué, pas assez précis techniquement.

Il y avait par contre au menu à ce moment-là - il a été enlevé depuis - un «sticky pudding» à la britannique fort sympathique, avec tuiles caramélisée au café, de la glace à la banane et au café, un gâteau moelleux aux noix, le tout terminé avec du caramel au whisky. Encore là, un plat solide qui réconforte et remplit. On ne vient pas à L'Ardoise pour faire dans la dentelle culinaire. Et personne n'avait l'air de s'en plaindre.