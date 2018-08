Perché: terrasse avec vue

Pour cette dernière critique de notre série estivale, l'idée de visiter le Perché s'est vite imposée.

En effet, avec sa terrasse chauffée aux accents vert et blanc qui semble sortie tout droit d'un quartier boho-chic de la Californie, son toit rétractable et sa vue exceptionnelle sur la place Jacques-Cartier, l'hôtel de ville et le Vieux-Port, c'est l'endroit tout indiqué pour boire l'été jusqu'à la dernière goutte (et même une fois l'automne entamé).

Et ce sont les atouts les plus considérables de cet endroit lové au quatrième étage de l'hôtel William Gray, mais par lequel on accède par la mignonne rue Saint-Amable (repérez l'oiseau!): son look et sa vue.

Musique lounge discrète qui s'intensifie en soirée, grandes plantes vertes au feuillage effilé, lumières suspendues en forme d'ananas, divans aux imprimés tropicaux: l'endroit est agréable, joli, bien pensé et, avec la vue qui nous accueille, on a immédiatement envie de s'y attabler. Même par un lundi soir orageux, comme c'était le cas lorsque nous l'avons visité.

Carte postale de Montréal

Assis à la table, nous en profitons pour capturer la vue qui s'offre à nous, avec la grande roue illuminée en arrière-plan, alors que la pluie faiblit et qu'une lueur rosée de fin de journée flotte dans les airs. Une vraie carte postale de Montréal, que les nombreux touristes se mêlant aux jeunes noceurs découvrent avec ravissement.

Prendre un cocktail sur la terrasse du Perché est la façon idéale de profiter du lieu. La sélection est intéressante et festive, et notre Montréal Sunset, une variation autour du spritz, est tout ce qu'il doit être. Le Stormy Weather - de circonstance! -, avec son rhum épicé, sa lime et sa bière de gingembre, était aussi bien équilibré. L'endroit propose également quelques mocktails et une sélection correcte - mais pas très originale - de bulles et de vins.

À la recherche de contenu

À la lecture, le menu, tout en fraîcheur, semble appétissant, surtout par temps chaud et humide. Mais dans l'assiette, nous n'avons malheureusement pas été convaincue par notre expérience.

En nous laissant inspirer par les différentes sections de la carte - froid, cru, pokés, sandwichs... -, nous commandons quatre plats avec l'intention de les partager.