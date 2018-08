Deux Montréalais étoilés à Paris

(PARIS) On entre chez Comice comme on entre dans la maison accueillante de gens d'un goût impeccable dont l'objectif est de vous séduire par la douceur. On est quelque part loin de la froideur d'un certain minimalisme moderne de bien des restaurants chics, mais aussi loin des décors ostentatoires des établissements de la grande bourgeoisie française.

Dans le 16e arrondissement parisien d'Etheliya Hananova et de Noam Gedalof, les gourmets de la capitale française, exigeants à souhait, trouvent une table raffinée, moderne, qui ravit et rassure à la fois. Et le tout avec bien assez de grâce pour que les inspecteurs Michelin accordent une première étoile à la table de ces Montréalais d'origine en février dernier, à peine quelques mois après l'ouverture à la rentrée scolaire de septembre 2017. En vérité, après avoir visité le restaurant seulement huit jours suivant son ouverture.

«On ne s'attendait pas à cela si vite», explique Etheliya, Manitobaine de naissance, Montréalaise d'adoption, ancienne sommelière de chez Lawrence, croisée jadis chez Bronte et au Club Chasse et pêche, et qui a suivi son mari à Paris.

Ce voyage fou, c'était son idée depuis le début.

Noam, lui, Israélien d'origine, Montréalais parce que c'est là qu'il a grandi, chef formé en Californie et façonné au célébrissime French Laundry, dans la vallée de Napa, devait depuis toujours partir cuisiner en France, berceau de tant de grandes choses en cuisine.

La nouvelle de cette étoile les a ravis, comblés. «Mais on a beaucoup travaillé», dit Etheliya. Ça n'est pas arrivé du jour au lendemain.

Croire en ses rêves

L'histoire du couple est étonnante et montre assez bien que lorsqu'on a le culot d'avoir des rêves et d'y croire, et surtout de trimer et de faire des sacrifices pour qu'ils se réalisent, qui sait, parfois ils se concrétisent effectivement.