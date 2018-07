Événement culinaire: cap sur Haïti

Une occasion unique de découvrir la cuisine haïtienne et antillaise dans un cadre festif, avec des plats classiques comme le griot, le tassot ou le poulet créole, accompagnés de pikliz, grâce à plusieurs traiteurs et restaurateurs haïtiens de la métropole, dont les restaurants Sous le Palmier, Ti-Joe BBQ et La Cayenne.

Des ateliers et démonstrations culinaires ponctueront l'événement.

Pour se désaltérer, boissons et cocktails exotiques seront au menu.

Entrée libre.

Quand ?

Les 28 et 29 juillet, de 11 h à 23 h

Où ?

Au parc La Fontaine