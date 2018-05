LOV s'implante à Laval

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

L'île Jésus a désormais elle aussi son restaurant LOV. Après le Vieux-Montréal et le centre-ville, ce concept axé sur la cuisine botanique (comprendre végétarienne et végétalienne) de l'homme d'affaires Dominic Bujold et mené en cuisine par la chef Stéphanie Audet a ouvert officiellement la semaine dernière sa nouvelle adresse à Laval, au Centropolis.