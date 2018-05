Chez Sophie fait peau neuve

«Je voulais que le lieu soit à la hauteur de la cuisine», explique simplement la chef. L'architecte Luci Mastropasqua a eu la tâche de rénover l'endroit qui se tient loin des tendances du jour - pas de look industriel ou de «bling» ici -, mais qui fait une référence subtile à la nordicité montréalaise, tout en ayant une touche méditerranéenne, en hommage à la fine cuisine tissée d'influences italiennes et françaises servie sur place.

Blanc, crème, métal rosé et bleu se marient, et de grands miroirs agrandissent l'espace. On s'y rend pour déguster des classiques de l'endroit en vedette dans la carte du printemps: délicieux makis de crabe des neiges et l'incroyable oeuf parfait avec carpaccio de daurade et crème au citron.

L'endroit parfait pour souligner une occasion spéciale.

1974, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

http://www.chezsophiemontreal.com/