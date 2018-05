Un brunch pour maman

Quatre suggestions d'endroits qui en mettront plein les yeux à la femme de votre vie.

Rose Ross

Ceux qui ont déjà goûté aux brunchs servis au Rose Ross peuvent en témoigner: ils sont savoureux! L'endroit, qui reçoit avec plaisir les enfants, ne sert plus le brunch de façon régulière depuis quelques mois, mais heureusement, il fait une exception pour les occasions spéciales, comme la fête des Mères. Les propriétaires proposent une table d'hôte deux services à 26 $ qui donne l'eau à la bouche: tarte au boudin et aux oignons caramélisés, tacos de crevettes nordiques, pancake avec beurre fouetté à l'érable et confiture...

http://www.roseross.ca/

Chez Muffy

Le restaurant de l'Auberge Saint-Antoine, à Québec. a un nouveau nom, Chez Muffy, mais il offre toujours le même cadre exceptionnel qu'à l'époque du Panache, avec la superbe salle au cachet fou. Le chef Julien Ouellet mène les cuisines et propose, depuis peu, un brunch de type buffet royal le week-end qui vaut le détour: comptoir à oeufs bénédictine et ses viandes (canard confit, saumon fumé...), charcuteries, jambon à l'érable, sélection de viennoiseries, pain perdu et pains artisanaux... On en sort repus et comblé! Prix: 50 $ par adulte, 20 $ par enfant, gratuit pour les 5 ans et moins.

https://www.saint-antoine.com/fr/chez-muffy