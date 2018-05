Mousso à la carte

Voilà qu'il s'apprête à faire plaisir à ceux et à celles qui réclamaient depuis un certain temps une expérience plus souple, sans réservation.

Au Petit Mousso, on pourra manger à la carte autant (ou aussi peu) de beaux petits plats qu'on le souhaite, tout en sélectionnant ses vins. En cuisine, c'est Benjamin Mauroy-Langlais qui a pris les commandes. Il porte actuellement le titre de Meilleur jeune chef du Canada et ira se mesurer à 20 camarades du monde entier, en mai, à Milan (concours S.Pellegrino). L'ancien chef de cuisine de l'Hôtel Herman avait déjà travaillé au Mousso. Il retrouvera la même cuisine de sous-sol ouvert, puisque le restaurant à la carte s'installe dans l'ancienne adresse.

L'expérience «dégustation» se vit désormais dans le local voisin, qui abritait la Réserve du comptoir. On a aménagé un passage et un joli «lounge» d'attente entre les deux restaurants. Décoré comme une salle à manger tout droit tirée des années 50-60, ce nouveau côté a sa propre cuisine. Ceux qui y travaillent, sous le chef Massimo Piedimonte, iront aussi faire des petits tours en salle, question de bien communiquer les plats et de créer un lien avec les clients. Le menu dégustation est offert du mercredi au samedi, sur réservation. Le Petit Mousso devrait ouvrir en mai.

2000, rue Amherst et 1023, rue Ontario Est, Montréal

