Mange tes légumes: Danny St Pierre aime les légumes

Cette agence spécialisée en spectacle et événements s'occupe notamment du festival automnal Mile-Ex End et du nouveau projet de foire alimentaire Montréal Central, angle Sainte-Catherine et Saint-Laurent, prévu pour l'été 2019.

Mais pour commencer: Mange tes légumes, une proposition «presque» végétarienne et même parfois «végane par accident», située dans l'espace de la galerie commerciale de Place Ville Marie, qui est en train de se positionner favorablement côté offre alimentaire ces temps-ci avec Les Enfants Terribles et Comptoir général, notamment.

L'idée de ce petit comptoir sympathique est de desservir la clientèle des bureaux avoisinants avec une offre santé «mais pas plate», lance le chef, où les légumes et protéines végétales sont en vedette: sandwichs gourmands (coco classique, végépâté, saumon fumé...) sur pain de la boulangerie Automne ou encore des salades repas délicieuses, sur base de riz brun et quinoa (on a craqué particulièrement pour celle au «shish tofu» grillé), le tout accompagné de petites collations (mousse d'avocat et chocolat blanc, pudding chia et tapioca...), d'un café et de muffins maison. Pour une heure du lunch pas plate!

3, Place Ville Marie, Montréal

www.facebook.com/mtl.mangeteslegumes