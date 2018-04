Jun I: poisson frais classique et japonais

Il existe un réseau informel de restaurateurs qui travaillent en collaboration quand un de ces immenses thons rouges, immensément prisés par les amateurs de poisson fin, est pêché à la ligne en Gaspésie. Souvent, les Toqué!, Boulud, Joe Beef, Montréal Plaza et compagnie s'appellent et se coordonnent pour acheter ensemble une de ces énormes bêtes ultrafraîches.

Chaque fois que l'anecdote m'a été rapportée, j'ai aussi entendu un autre nom de chef tout aussi crucial, mais bien moins connu du grand public: Junichi Ikematsu. Ikematsu est chef et copropriétaire du restaurant Jun I, avenue Laurier Ouest. Discrètement, il fait ainsi partie de cette catégorie de chefs qui ne travaillent qu'avec des produits de la meilleure qualité possible et font de vastes efforts pour les obtenir.

Si vous me demandez quel est le meilleur restaurant japonais en ville, je vous répondrai donc Jun I. Et si vous me demandez quel est le meilleur restaurant pour manger du poisson, je le mettrai aussi très haut sur la liste, avec Ferreira Café, Milos et Chez Sophie.

Originaire de Kyoto, installé à Montréal depuis des années, Ikematsu habite l'Ouest-de-l'Île et a élevé sa famille ici, mais il garde de solides liens avec le Japon, où il a appris la cuisine à la japonaise, mais aussi française, avant de débarquer au Canada en 1989.

Même si on l'a d'abord connu ici avec le restaurant Soto, spécialiste des sushis, qui est même devenu une chaîne pour un court moment au tournant du millénaire, c'est chez Jun I qu'il s'est affirmé avec cette double approche. Sa cuisine est depuis toujours parfois ponctuée de techniques provenant directement de l'Hexagone: bisques, tartares... Et si, parfois, se glissent parmi ses créations un peu de cerf de Boileau ou de fond de veau aux griottes, l'expérience demeure résolument concentrée autour du poisson et des fruits de mer, à la japonaise.

Jun I, ouvert en 2005, aménagé par le designer Jean-Pierre Viau, n'a pas pris une ride pendant toutes ces années. Et mis à part l'utilisation d'huile de truffe sur un tartare - très 2008 -, le style de plats qu'on prépare demeure classique, malgré les efforts créatifs. On en sort repu, ravi, léger, émerveillé.