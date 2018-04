Robin Square: ça reste dans la famille

Après plus de trois ans dans son charmant mais minuscule local du boulevard Saint-Laurent, la famille du Robin Square a dû se rendre à l'évidence: il lui fallait dénicher un espace mieux adapté pour accueillir une clientèle grandissante, composée de touristes, de travailleurs du coin et de fidèles habitués.

Et c'est dans un grand local lumineux, avec vue sur l'hôtel de ville, que l'équipe a installé sa nouvelle maison.

La fratrie Robin - André, le chef, Sylvia, en cuisine, et Rachelle, à l'avant - est au coeur du projet, sans oublier la maman Robin, pâtissière de métier, qui s'occupe toujours de faire le pain et les desserts maison!

À manger, une cuisine française du marché «faite avec amour», en mettant l'accent sur les produits locaux et, à boire, des cocktails inventifs et une petite carte des vins misant sur les jus nature et biodynamiques.

Dès que le beau temps se pointera, une terrasse ensoleillée et le retour des midis sont à l'horaire. En attendant, on s'y rend du mardi au samedi soir et les dimanches, pour le brunch.

300, rue Notre-Dame Est, Montréal

www.facebook.com/lerobinsquare