Otto Yakitori: le yakitori à Montréal

Le lieu n'est pas totalement nouveau. Il est arrivé sur la scène montréalaise il y a deux ans, fondé par un maître d'hôtel d'origine coréenne, Hanhak Kim, et un chef d'origine japonaise, Hiroshi Kitano. Les deux sont pères de famille et s'appellent mutuellement «otto», ce qui veut grosso modo dire «hé le père» en japonais.

Le menu est très japonais et, pour la plupart des plats, plutôt basique: des brochettes et encore des brochettes, où les morceaux sont tout petits et se laissent manger en une seule bouchée. Et c'est surtout du poulet. On y met du coeur, du gésier, des saucisses à base de chair de volaille, du foie, de la viande blanche ou brune. C'est tendre, salé, tout simple, grillé sur le charbon. On grignote le tout en marge d'un plat d'edamames vapeur. Avec une bière ou un peu de saké. La maison en compte plusieurs sortes venues directement du Japon. Il y a aussi du yuzu-shu, boisson à base de yuzu, agrume typiquement nippon. Le thé vert est aussi sur la carte.

Le menu ne se contente pas de brochettes, mais c'est la spécialité de la maison.

Les burgers de poitrine de porc, avec concombre sur pain cuit à la vapeur, s'imposent comme une autre option sympathique, mais n'ont pas le fondant et la sauce parfumée nécessaires pour se comparer à d'autres meilleurs en ville. Le calmar sur le barbecue? Il gagnerait sûrement à être plus travaillé. On rêve de marinade, de sauce.

Le plat le plus réconfortant? Assurément le bibimbap, ce plat coréen hautement soutenant, combinant porc haché épicé, oeuf poché couvert de shichimi, ce mélange de piments, de zeste séché et d'épices, le tout sur du riz, des carottes râpées.... On le déguste sans ho! ni ha! juste des hmm! en prenant des bouchées comprenant un peu de tout.

Au dessert, on opte pour le «choix du fêté» pour goûter à tout. De la crème anglaise peu vanillée, mais ultra-riche et épaisse dans un petit pot de verre, de la crème glacée au thé vert et, la plus originale et la plus savoureuse avec ses notes torréfiées, de la glace au thé vert grillé.

À essayer. Comme, tout bientôt, le petit frère de ce restaurant, qui sera situé avenue du Mont-Royal Est: l'Otto Bistro.