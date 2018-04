Thomas Vernis: quand Tommy rencontre Alfie

Vernis a décidé de «tourner la page» sur sa pizzeria Dolcetto & Co. après six ans d'existence. Le superbe local de l'édifice de la rue Saint-Paul Ouest, qui date de 1870, abrite désormais un deuxième Tommy, une marque qui fonctionne «très fort» et à laquelle Vernis avait envie de donner de l'expansion.

Une occasion de mettre de l'avant une offre gastronomique plus élaborée (le Tommy Notre-Dame ne dispose que d'une minuscule cuisine), sous la forme d'une carte à la fois «sexy et santé», proposant brunchs et lunchs toute la journée (une offre de soir viendra en mai), et concoctée par la chef Clarisse Jolicoeur (Santos). Luxuriant bol de smoothie, omelettes, tartines, sandwichs et salades sont à l'honneur, avec évidemment un service complet de café, dans un espace lumineux et verdoyant fort invitant.

Parallèlement, l'entrepreneur a travaillé à la création d'une nouvelle identité pour le sous-sol du bistro Rockwood, à quelques pas de là. S'associant à son bon ami Kevin Demers (Coldroom), il a transformé le lieu en bar. Baptisé Alfie's, en hommage à Alfie Wade, célèbre DJ montréalais de la génération disco qui était la figure de proue du Vieux Raffiot, dans ce même local, à la fin des années 60, l'endroit se veut un bar à aperitivo et à martinis, parfait pour casser la croûte entre amis dans un cadre intime. Il offre une carte inspirée de la cuisine de rue internationale (plats à 10 $ et moins), servie jusqu'à 2 h du matin, du mercredi au samedi.

151, rue Saint-Paul Ouest et 404, rue Saint-Sulpice, Montréal

www.tommymontreal.com

www.instagram.com/alfiesmtl