Jiep Jiep: l'Asie dans la Petite Italie

Tous les plats, dans cet espace ultra simple, avec vente au comptoir, suivent un peu cet esprit.

Mon assiette préférée? Des nouilles udon, très traditionnellement japonaises - encore plus que le ramen, dit-on - dodues, charnues, rebondissantes, faites à partir de farine de blé. Mais on les sert avec du porc à la coréenne, tendance bulgogi, donc mariné et grillé. Le plat est couronné d'un oeuf, d'oignons verts, et servi aussi avec kimchi, piments verts, carottes et grains de sésame. L'assaisonnement? Riche, salé. On goûte le soja, l'huile de sésame, le gingembre de la marinade bulgogi. Savoureux.

Autre découverte intéressante? Le jjigae, un mijoté, qui ressemble presque à une soupe, typiquement coréen. On le sert ici avec des kimchis - pas aussi piquants, dommage, que dans les restaurants coréens traditionnels -, mais surtout avec de gros morceaux de tofu, des oignons verts, un bouillon discret qu'on verse sur un bol de riz blanc en à-côté. On aurait pris un peu plus de profondeur. Des saveurs plus soutenues.

Même problème un peu avec le bibimbap de poulet, où de rares morceaux de volaille côtoient chou, courgettes, un oeuf sur le plat, oignons verts, champignons et riz... Ce plat typiquement coréen est toujours réconfortant et joyeusement éclectique. Est-ce le meilleur que j'ai mangé? Non. Comme avec le jjigae, on cherche plus de parfums, de piquant pour embellir l'expérience. Plus de kimchis, peut-être?

Pour boire, on prend un thé vert ou un genmaicha artisal, thé vert au riz grillé.

Et on termine le repas avec le tiramisu ou un tapioca au pamplemousse, où le crémeux du pouding est intercepté par la légère amertume de l'agrume. Adorable.

Le lieu est très épuré. Des tables en métal finies avec des comptoirs en béton. Des murs vides. De grandes fenêtres.

Le minimalisme est moderne et agréable. Le mur de carrelage blanc. Les ampoules suspendues. Tout est servi dans des plats traditionnels asiatiques colorés, sur des cabarets de bois.

L'expérience a toutes sortes d'éléments charmants qui nous donnent envie d'aimer tout ça. Mais comme pour la soupe, des détails manquants nous empêchent d'adorer. Les immenses fenêtres ont besoin d'être lavées à l'extérieur, les tabourets ne sont pas assez hauts pour les tables surélevées... Les edamames servis en snack sont tout nus, un peu ennuyeux, tout comme la salade froide de patate douce. Elle aurait profité d'un peu de sauce soja.

Bref, il y a de la place pour faire mieux, pour mieux mettre en valeur ce concept panasiatique convivial et actuel, fort prometteur.