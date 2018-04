Les bonnes affaires du Darling

Repaire d'étudiants, de travailleurs autonomes, d'amateurs de bon café, de bière, de cidre et de vins artisanaux, le Darling est désormais mieux équipé pour sustenter tout ce beau monde.

On ne dirait pas, à première vue, mais il y a 175 places assises dans ce spectaculaire espace.

L'obtention d'un permis de restaurant n'a pas été de tout repos, mais un an après l'ouverture, on offre enfin un menu du midi complet avec soupes, salades et sandwichs.

Le soir, le chef David Kokai propose plusieurs (petits) plats originaux mais sans chichi - orecchiettes topinambours, confit d'ail et citron; caille royale, spätzle, sauce au paprika; bibimbap végé ou au poulet - et à très bon prix.

Essayez ailleurs de vous sustenter pour une vingtaine de dollars, dans une ambiance aussi électrique et conviviale!

4328, boulevard Saint-Laurent, Montréal

www.facebook.com/RestoBarDarling