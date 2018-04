Le Lucie: savoir se réinventer

Après six ans à la barre du Chien Rose, la chef propriétaire Mitch Desrosiers a dû se rendre à l'évidence: pour survivre dans le monde hyper compétitif de la restauration montréalaise, elle devait se réinventer.

Elle a donc décidé d'abandonner son concept de restaurant apportez votre vin avec un menu changeant tous les mois, pour miser sur l'un de ses talents: les légumes.

«Ç'a toujours été ma force, de travailler les légumes, combiner les textures, les saveurs», explique celle qui a refait elle-même, avec l'aide de ses proches, tout l'espace du restaurant en seulement six semaines.

Le résultat est fort joli et lumineux. Ouvert il y a quelques semaines, Le Lucie (nommé d'après la mère de la chef) tourne donc autour d'une cuisine de marché, à tendance végétarienne, avec un menu qui changera au rythme des saisons.

Tout le monde peut donc y trouver son compte: les omnivores, puisqu'il y a toujours une viande ou un poisson à la carte, les végétariens et les végétaliens également.

Et la chef s'amuse ferme avec une carte des cocktails funky, qu'elle mitonne elle-même pour accompagner chaque nouveau menu (essayez le gin tonique concombre et thym!), et une petite carte des vins accessible, en importation privée.

Une belle adresse de quartier à encourager dans Ahuntsic!

234, rue Fleury Ouest

https://lelucie.ca/