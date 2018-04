Albacore: bonne pêche

Épuré et soigné, le décor en noir et blanc du Albacore est dominé par deux éléments principaux: un mur où sont accrochées des photographies et, côté bar, un immense poisson «pirate» noir peint sur un mur de briques blanches.

Les plats de dumplings de poisson, légers et aériens dans leur bouillon de porc aux algues et champignons (le goût prononcé de gingembre pourrait toutefois déplaire à certains), et de ceviche de pétoncles, servi dans un coquillage, hyper frais et bien acidulé avec ses morceaux de pomme verte et de basilic, sont faciles à aimer.

Surprenante et inventive, l'entrée végétarienne Champignons dans les bois fait mouche avec son flanc de morilles à l'ail noir - une belle idée pour déguster les champignons autrement - surmonté de matsutakes déshydratés et d'armillaires marinés au vinaigre de citron. La seule critique? Il manquait de croûtons, un problème vite réglé.

Dans notre assiette, on fait la fête aux crevettes d'Argentine marinées, belles, dodues, parfaitement tendres sous la dent, bien accompagnées de choux de Bruxelles frits, légèrement épicés au sambal oelek, et de yogourt au céleri-rave. On croit deviner le beau temps à venir avec cette composition savoureuse, tout en fraîcheur.

Plaisirs gustatifs

Le plaisir se poursuit à l'étape du plat principal. Faisant fi de la belle offre de produits de la mer, nous avons opté pour un nouveau plat, chaudement conseillé par notre serveur, une «tarte» jurassienne au boudin noir. Le carré de boudin, moelleux, est déposé sur un pain naan, avec des oignons et des poireaux gratinés au fromage comté, le tout surmonté d'une sauce crémeuse de morilles et vin jaune. C'est riche, opulent, savoureux. Seul faux pas: la présence de grains de sable dans les champignons, nettoyés un peu trop vite.

Le partage se poursuit à table, et les plats passent d'une personne à l'autre. Généreuse, l'aile de raie, tendre et cuite à la perfection, est fourrée à la mousse de pétoncles et accompagnée d'acras de morue. Les saveurs sont délicates, un peu trop peut-être (on a du mal à déceler les pétoncles), mais le plat se tient. Le steak d'espadon, plus simple dans sa composition, est tout de même satisfaisant, déposé sur un risotto aux légumes bien réussi.

On aime particulièrement une autre nouveauté, le duo de pieuvre pochée, marinée et rôtie et de poulet fumé à chaud, une belle combinaison de protéines servie sur une salade tiède de lentilles béluga, et joliment relevée par une crème fraîche au pimenton. Le genre de plat qui devient un classique instantané.

Le dessert atterrit sur nos estomacs déjà bien repus, mais on se laisse vite gagner, jusqu'à tout manger (à quatre, c'est plus facile!), par un cheese-cake au fromage de chèvre, servi avec compote de fraise, glace à la pistache et noix caramélisées à l'érable, une belle cohabitation de textures et de saveurs. Une conclusion parfaite pour un repas des plus satisfaisants!

Avant Albacore en haute-ville, il y avait déjà, dans Saint-Roch, L'affaire est ketchup, Patente et Machin ainsi que le Kraken cru, des établissements dont la popularité ne se dément pas et qui contribuent à la vitalité du quartier. Le groupe de restaurants compte aussi un petit dernier: Le Ket'chose (auparavant Le délit de fuite), une buvette de Limoilou qui s'ajoute à la liste d'endroits à visiter dans la capitale - une liste de plus en plus longue, car la ville de Québec est franchement en ébullition depuis quelque temps côté restauration.