Lawrence se redéfinit

Ève Dumas

Dimanche dernier, jour de Pâques, le Lawrence première mouture a servi son dernier brunch. Les propriétaires du restaurant, Sefi Amir, Marc Cohen, Annika Krausz et Ethan Wills, ont annoncé cette semaine qu'il était temps de passer à la version plus mûre, plus actuelle, plus aboutie de leur «aîné», qui a vu le jour il y a huit ans, suivi par la Boucherie, en 2013.