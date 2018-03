De bons endroits où bruncher à Pâques

Hoogan et Beaufort

Impossible d'être déçu en s'attablant à la table du Hoogan et Beaufort, et la lecture du menu mitonné par le chef Marc-André Jetté pour la fin de semaine de Pâques donne l'eau à la bouche. Au programme, une mise en bouche sucrée (panna cotta au yogourt, poire caramélisée et crumble au beurre noisette), des pains et viennoiseries à partager (focaccia grillée sur feu de bois, feuilleté pistaches et chocolat blanc, croissant maison farci au crémeux au citron brûlé...) et un plat de résistance au choix, que vous craquiez pour les oeufs au plat et bacon maison, le gravlax de truite des Bobines ou une coquille Saint-Jacques.

Prix: 35 $ par personne (20 $ enfants de 10 ans et mois), offert samedi et dimanche à 10 h, midi ou 14 h. Réservation obligatoire.

4095, rue Molson, Montréal

hooganetbeaufort.com