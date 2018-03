Elena: Pâques, pizza et torta

Je sais, je sais, si on s'y met tous ensemble, l'espace a beau être grand, ça risque de déborder. Et comme on ne prend pas de réservations pour le brunch les week-ends, il pourrait y avoir de légères files d'attente.

Mais j'en reviens à peine et j'ai juste envie d'y retourner. Alors voilà, je persiste et signe: ma recommandation de Pâques, c'est ça. Elena, la pizzeria. À Saint-Henri.

Emma Cardarelli et Ryan Gray, les cofondateurs et copropriétaires, ne sont pas des nouveaux venus dans le monde de la restauration. Après avoir travaillé dans l'univers Joe Beef-Liverpool House, elle en cuisine, lui en salle, ils ont lancé ensemble Nora Gray en 2011, une table italienne qui cartonne depuis ses premiers pas dans un lieu improbable du sud du centre-ville, non loin du Centre Bell.

On n'est donc pas étonnée de les voir ouvrir leur nouvelle adresse - pour laquelle ils se sont aussi associés avec Marley Sniatowsky - avec doigté et intelligence, expérience et savoir-faire. Encore là dans une zone en développement, toujours au sud du centre-ville, mais beaucoup plus à l'ouest. Ils y servent des pâtes et de la pizza. Et ça s'appelle Elena.

De l'extérieur, le lieu n'a rien de spectaculaire. On devine qu'il s'y passe quelque chose lorsqu'on passe devant les fenêtres, mais la façade modeste annonce peu de choses. En entrant, on a donc ce sentiment d'avoir fait une découverte, d'être dans un monde en transformation, du bon côté.

L'aménagement a été confié à Kyle Adams Goforth, qui travaille avec Sid Lee architecture, à qui on doit aussi le Boxermans, avenue Van Horne, à l'entrée d'Outremont et près du Mile End, et le Loïc, un bar à vin de Saint-Henri, pas loin d'Elena.

L'intérieur est donc professionnel, jazzé, réfléchi, avec du bois naturel au plancher, du velours indigo sur les tabourets jaunes et les fauteuils, des banquettes orange. L'espace s'articule autour d'un îlot central et est ponctué par quelques oeuvres sur les murs. Rien de muséal, mais pas banal non plus. En regardant l'habillage des grandes fenêtres et en humant la modernité de cette conception éclectique de l'ambiance, on se demande si le store vénitien vertical n'amorce pas un retour... Les années 80 ne sont pas loin.

La trame sonore, comme au Nora Gray, fait une belle place aux décibels. Amateurs d'atmosphères feutrées et de chuchotements s'abstenir.