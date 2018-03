Séduire la faune nocturne de Saint-Denis

C'est que son propriétaire, Darren Roy, avait envie de donner une nouvelle direction à l'endroit et de rafraîchir l'espace, afin de se positionner comme le nouveau pub à découvrir dans le Quartier latin. Pour ce faire, il s'est associé avec Jonathan Richardson (Fiorellino, Jack Saloon Vieux-Montréal).

Campé dans un décor de forêt urbaine (un look assez réussi, signé Stéphanie Bélanger de Rebel Design), l'endroit s'inspire des grands espaces canadiens et espère séduire la faune nocturne de la rue.

À boire: un menu de cocktails qui fait un clin d'oeil à la nature québécoise, création du mixologue Samuel Trudeau.

À manger: une carte bien tournée, affaire du chef Nicolas Salinas (L'Incrédule, Les Nomades). Ce Québécois aux racines chiliennes propose plusieurs plats classiques (tartare de boeuf, guédille de crevettes, burger), mais y va de quelques créations plus raffinées et de touches exotiques, comme les sopaipilla et pebre, un mets chilien classique.

En passant, la verdoyante terrasse intérieure à l'arrière risque de devenir un repère prisé à l'été !

1738, rue Saint-Denis, Montréal

