Nom Nom: formule gagnante au square Victoria

Le décor original du photographe et designer Philipp Haemmerle met la table pour une expérience revisitée et éclatée de cantine, où le savoir-faire du chef français Gregory Faye se marie à des ingrédients asiatiques et à une approche contemporaine visuellement fort jolie.

Le résultat, abordable et succulent, s'éloigne des sentiers battus: tartare de poisson blanc avec lait de coco, pomelo et matcha, dumplings fourrés d'une garniture de «soupe à l'oignon», banh mi avec terrine maison, juteuse pintade à la sauce hoisin à enrouler dans de fines crêpes au mu shu...

Il y a tout sur le menu pour une soirée conviviale, à partager entre amis et à accompagner de cocktails infusés aux parfums asiatiques.

901, square Victoria, Montréal

https://www.facebook.com/NomNomCantine/