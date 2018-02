Gaufre à votre goût

LApop se spécialise dans les « waffle pops », tendance qui nous vient de Californie et qui, comme son nom l'indique, consiste en une gaufre servie sur un... bâton !

Sur place, on choisit sa sauce et ses garnitures, et hop ! il suffit de déguster.

L'endroit propose également - en plus du menu pour emporter du Venice MTL - des sucettes glacées (véganes !) aux saveurs tropicales et même des « BooziPop » alcoolisés...

Mais on avoue qu'on préfère attendre le beau temps pour y goûter !

436, rue Saint-François-Xavier