Un bistro de quartier pour La Petite-Patrie

En prenant possession du local laissé inoccupé par le North End en novembre dernier, angle Rosemont et De La Roche, le trio composé des frères Joaquim et David Henri (ancien directeur général du L'Gros Luxe) et Adrien Ricci (ancien chef barman à l'Auberge Saint-Gabriel) avait une idée bien précise pour Crème Fraîche : un bistro sans prétention pensé d'abord et avant tout pour les gens du quartier.

À tel point qu'ils ont même fait le choix de passer sous le radar pendant leurs premiers mois d'ouverture, question de prendre le temps de s'adapter à leur clientèle.

En cuisine, le chef Joaquim (Auberge Saint-Gabriel, Labarake) propose une cuisine de marché à l'ardoise d'inspiration méditerranéenne qui varie chaque jour.

On aurait certes apprécié un peu plus de précision dans l'assiette, mais on aime beaucoup l'énergie des propriétaires, l'ambiance chaleureuse et le fait qu'on puisse s'arrêter y boire un verre seulement - la carte des vins, courte mais jolie, propose plusieurs importations privées, et tout est servi au verre, justement.

5800, rue De La Roche