L'Épicurieux: trois curieux à Val-David

Tant qu'à y être...

> Au Petit Poucet

Si votre séjour dans le Nord vous permet plus d'un repas, il ne manque pas d'adresses, dont celles-ci, qui sont un peu le yin et le yang culinaires de Val-David. Au Petit Poucet est bien connu des gens du coin et de plus loin qui font la route pour plonger dans la cuisine québécoise traditionnelle. Soupe aux pois, ragoûts, tourtière, galettes de sarrasin et autres bonheurs créés dans un temps où les aliments fermentés et la cuisine végane appartenaient à la science-fiction culinaire. Si, précisément, vous avez opté cette année pour un réveillon plus vert que brun et que vous avez envie de vous offrir quelques souvenirs dans une assiette, passez Au Petit Poucet. Le décor de bois et de têtes d'animaux aura vite fait de vous ramener à vos racines (peut-être inconnues) de chasseurs-trappeurs.

> La Table des gourmets

Si, inversement, le temps des Fêtes a été faste en sauces faites à partir de fond de veau (ou de poudre), mettez le cap vers La Table des gourmets. Le restaurant appartient à la famille Rouyé, jadis propriétaire de La Porte du boulevard Saint-Laurent, à Montréal. La Table des gourmets donne dans les classiques de la cuisine française, concoctés avec les ingrédients qu'on trouve dans les Laurentides, ou le moins loin possible. Poisson, ris de veau, risotto, volailles et un menu à prix fixe de cinq services à 68 $.

> Le Magasin général

On en parle chaque fois qu'il est question d'une balade à Val-David, été comme hiver. C'est qu'il est adorable, ce magasin rempli de choses souvent peu essentielles, mais si jolies. Il y a là des tasses, de la mayonnaise, des livres de cuisine, des foulards et une table où l'on peut grignoter un petit quelque chose sucré ou siroter un chocolat chaud.

> Le Baril roulant

Si vous ne faites qu'un saut dans le village, mais êtes pris d'une petite soif, la microbrasserie de Val-David est votre point de ravitaillement. Le Baril roulant fête ses cinq ans cette année. En plus de ses intrigantes créations, une American Red Ale au poivre de Guinée et au gingembre ou cette ambrée au thé du Labrador, l'endroit se transforme souvent en petite salle de spectacle et a même ajouté une petite auberge à son offre.