Café Denise: un vietnamien moderne dans Parc-Ex

De la viande marinée dans le soja et les épices, presque laquée, enroulée dans des feuilles bien vertes et servie sur une montagne d'autres feuilles vraiment fraîches et craquantes. De la laitue pour enrober tout ça, de la coriandre, de la menthe, du basilic...

On apporte aussi à table un plat spécial pour transporter des feuilles de riz sans les briser et de l'eau afin de les faire fondre. Ainsi, on emballe dans ces minces pellicules comestibles toute cette viande et verdure pour tremper ensuite ces petits paquets dans la sauce.

D'ailleurs, il faut que je vous parle de la sauce. Pas celle aux arachides, que j'ai trouvée incroyablement délicate et soyeuse, mais à la limite du fade. Non, celle au gingembre et à l'ananas, émulsionnée avec de la sauce de poisson.

C'est sucré, mais pas trop, frais, parfumé, assez salé. Une fois de plus, on m'a prise en flagrant délit de la terminer en raclant le fond du bol.

En entrée, avant ça, j'avais choisi les dumplings de taro.

Qu'est-ce que le taro? Vous savez, les super bonnes croustilles qui coûtent très cher dans les boutiques de produits naturels, qui sont faites avec autre chose que des pommes de terre? Il y a toujours un peu de taro dans ces mélanges. Une racine beige avec des taches et des stries plus foncées.

Eh bien, on utilise des tranches incroyablement minces de taro pour envelopper une farce aux crevettes, on ferme le tout façon dumpling, et on frit l'ensemble. Donc, les dumplings sont un croisement entre les ravioles asiatiques traditionnelles et des chips. C'est léger, croustillant, beaucoup plus fin que les rouleaux préparés avec les pâtes frites conventionnelles. Franchement, j'ai adoré. Et je ne suis pas une fan de friture au départ.

En face de moi, ma fille a choisi la salade de concombres aux algues, une combinaison un peu crémeuse, relevée à l'ail et au gingembre que j'ai terminée goulûment. En plat principal, elle a pris la soupe Bun Bo Huê, une riche combinaison de bouillon plus opaque que les bouillons des pho traditionnels. Il y a aussi des nouilles costaudes, des morceaux de boeuf fondant dans la bouche, comme de la langue braisée, et on sert le tout avec du chou râpé et du basilic. C'était chaud, réconfortant.

Au dessert, le tapioca aux feuilles de pandan, au parfum un peu vanillé, nous a déçues, comme si par excès de soucis de subtilité, on l'avait laissé sans assez de goût. Ceci n'a pas pour autant terni le souvenir d'un repas dans un restaurant où l'on pourrait certes travailler un peu plus sur les assaisonnements pour les rendre plus marqués - sauces, dessert -, mais qui reste néanmoins vraiment très sympathique.