Le retour de la Semaine de la poutine

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Et c'est reparti pour une autre Semaine de la poutine! Plus nationale que jamais - on compte des restaurants participants non seulement à Montréal et à Québec, mais aussi à Toronto, à Winnipeg, à Vancouver, à Edmonton, à Calgary et à Regina - , cette sixième édition se déroulera du 1er au 7 février.