Menu jeunesse au Toqué!

Le concept: les jeunes de 18 à 30 ans peuvent profiter - sur présentation de pièce d'identité - d'un menu cinq services avec trois verres de vin à 98 $ (taxes et service en sus) les mardis et mercredis soir, jusqu'au 11 avril (sauf les 7, 13 et 14 février), un rabais de 35 %.

Une occasion en or de goûter à la cuisine de Normand Laprise.

www.restaurant-toque.com