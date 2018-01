Le Chien Rose: renaître de ses cendres

L'établissement a eu son lot de malchances, notamment des dégâts d'eau qui ont forcé la chef à refaire son décor... trois fois!

Après une année difficile financièrement, elle a pris la décision de fermer et de changer complètement de concept. En entrevue, elle nous a appris que le nouveau restaurant se nommera Le Lucie (le nom de sa mère).

Ouvert trois soirs et pour le brunch du week-end, l'endroit mettra de l'avant une cuisine de marché à «tendance» végétarienne (quelques viandes et poissons s'y glisseront) et une belle carte de cocktails et de vins nature.

Connaissant l'inventivité de la chef avec les légumes, on a bien hâte de voir le résultat, quelque part au mois de février.

234, rue Fleury Ouest, Montréal

www.facebook.com/lechienrose