Femmes en restauration: elles sont au premier plan

Le milieu de la restauration a la réputation d'être macho et n'a pas été épargné par les révélations du mouvement #moiaussi. Or, les femmes sont de plus en plus nombreuses en cuisine et elles y façonnent des conditions de travail à leur image.

Dans le feu de l'action

Doit-on s'offusquer du fait que les grands concours créent des catégories comme «Meilleure femme chef», plutôt que de les intégrer à la programmation principale? Les médias «oublient-ils» trop souvent les femmes en cuisine ? Utilisent-ils un vocabulaire différent pour en parler? Au Centre Phi, toutes ces questions et bien d'autres seront discutées lors de l'événement Women with Knives, qui se tiendra du 5 au 8 février.

L'une des invitées, Deborah A. Harris, est une spécialiste du sujet. En 2015, la professeure de sociologie à la Texas State University a publié un livre intitulé Taking the Heat - Women Chefs and Gender Inequality in the Professional Kitchen.

Dans le premier chapitre, intitulé «Home versus Haute», on découvre comment la cuisine, que les femmes exerçaient au quotidien, à la maison (et exercent toujours dans la majorité des cas), est devenue une chasse gardée masculine une fois «professionnalisée» et pratiquée dans les grandes maisons et les grands restaurants de ce monde.

Les premiers «grands» chefs français étaient d'anciens militaires.

À la lumière de cette information, on comprend mieux le principe de brigade! Les hommes auraient créé ces structures, des toques, des concours, etc. pour s'éloigner de la cuisine des femmes, en faire quelque chose de réellement digne d'être considéré comme un métier, pas une occupation quotidienne invisible et non rémunérée. Ce premier chapitre de l'ouvrage est fascinant.

L'universitaire se penche aussi sur la représentation des chefs dans les médias. Elle fait souvent référence à la controversée couverture du magazine Time «The Gods of Food» (18 novembre 2013), réservée à trois hommes: David Chang, René Redzepi et Alex Atala. À l'intérieur, trop peu de femmes aussi.

Les défis auxquels les femmes font face à l'école de cuisine, à leur arrivée dans le milieu professionnel, lorsqu'elles accèdent à des postes de chef puis au moment de fonder une famille sont également abordés. Bref, c'est un des ouvrages les plus actuels sur le sujet des femmes travaillant dans les cuisines professionnelles.

À la lumière du mouvement #moiaussi (ou #metoo), où quelques chefs ont été accusés de harcèlement, voire d'inconduite sexuelle (le plus connu étant Mario Batali, à New York), le livre publié en 2015 est d'une alarmante pertinence. Lorsqu'on lui demande si les «inconduites» de certains hommes en cuisine pourraient jouer en faveur de l'avancement des femmes, Mme Harris répond prudemment.

«Ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Il y a la manière "Mike Pence" de penser: n'embauchons plus aucune femme pour ne plus avoir de problèmes. Mais on imagine que le mouvement #metoo et la crise du manque de personnel en restauration pourraient plutôt encourager les employeurs à embaucher davantage de femmes.»

Pour l'instant, dans les groupes des quatre restaurateurs visés par les enquêtes du New York Times (John Besh à La Nouvelle-Orléans, Charlie Hallowell à Oakland, en Californie, Ken Friedman et Mario Batali, à New York), ce sont des femmes qui ont pris la relève à titre de chef exécutive ou de directrice.

Aujourd'hui, Mme Harris est passée à l'étape suivante de sa recherche : celle des femmes entrepreneures dans le milieu culinaire, donc propriétaires de cafés, de restaurants, de pâtisseries, d'épiceries fines, etc. «Les chefs ont une formation en cuisine, pas en affaires. De plus, les femmes ont parfois plus de difficulté que les hommes à obtenir du financement, regrette la professeure. Avec plus de femmes propriétaires de restaurants, voire de groupes de restaurants et autres commerces connexes, on peut imaginer que ça attirera encore plus de femmes dans le milieu», explique la sociologue.

Mme Harris travaille en collaboration avec la Fondation James Beard (dont le vice-président, Mitchell Davis, participera également à l'événement Women with Knives), qui est très engagée dans l'avancement des femmes dans l'industrie culinaire. Récemment, une première cohorte de 20 propriétaires d'entreprises culinaires a suivi une rigoureuse formation en affaires au Babson College (Massachusetts) grâce à la JBF.

Quant aux controversés titres de «meilleure femme chef», la féministe n'y voit aucun mal. «Je comprends pourquoi certaines personnes pourraient ne pas aimer cette approche, mais pour l'instant, l'univers des chefs est encore très masculin. On ne voit qu'eux. Le simple fait d'attirer l'attention médiatique et de diffuser plus de visages de femmes aidera à renverser la vapeur.»