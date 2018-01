Happening Gourmand dans le Vieux-Montréal

Le festival Happening Gourmand a été lancé la semaine dernière et se poursuivra jusqu'au 4 février.

L'idée? Des tables d'hôte à prix réduit (entre 23 $ et 31 $ le soir, entre 17 $ et 27 $ pour les brunchs) dans plusieurs restaurants du Vieux-Montréal, dont Bevo, Méchant Boeuf, Maggie Oakes, Kyo Bar Japonais, Verses et Brasserie 701.

L'occasion parfaite pour faire des découvertes sans trop dépenser.

http://happeninggourmand.com/