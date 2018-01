Une pizzéria de quartier pour Homa

Derrière le projet, deux restaurateurs établis, Dominic Laflamme et Vincent Châtelais, propriétaires du toujours prisé Quartier général et de l'État-Major.

Délaissant le concept «apportez votre vin», ils ont opté pour celui de pizzéria de quartier. Mais qu'on ne s'y trompe pas.

Si le menu est simple et réconfortant - pizzas à la romaine (à la croûte un peu plus épaisse que la napolitaine), pâtes fraîches, entrées à l'italienne (arancinis, buffala, polpettes...) -, tout a été fignolé pour offrir une expérience de qualité, que ce soit le superbe décor signé Labrie Design, le four à pizza biénergie venu directement de Milan ou la carte des alcools, qui propose une belle sélection de vins nature et de cocktails signés Lawrence Picard. De quoi attiser les tentations.

3991, rue Ontario Est, Montréal

