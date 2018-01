La fin pour Chambre à part

Les propriétaires du Chambre à part, le chef Jean-Baptiste Marchand et sa complice en salle Stéphanie Labelle, ont annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux que le restaurant cesserait ses activités le 17 février prochain, deux ans après son ouverture.

Une décision motivée par la volonté de ralentir la cadence, en se concentrant sur un seul établissement, le Bistrot La Fabrique (et La Fabrique Annexe, pour les groupes).

Or, ce n'est pas tout: La Fabrique sera relocalisée dans l'ancien local du Chambre à part, plus spacieux, ce qui permettra au chef d'expérimenter et de se renouveler, tout en gardant les classiques qui ont fait le succès du bistrot.

Le dernier service dans l'emplacement actuel de La Fabrique (3609, rue Saint-Denis) s'est effectué samedi, pour le brunch, mais que les habitués se rassurent: les brunchs du week-end se poursuivront à La Fabrique Annexe (3625, rue Saint-Denis) en attendant le déménagement, quelque part à la mi-mars.

3619, rue Saint-Denis, Montréal

www.facebook.com/bistrotlafabrique