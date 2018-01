Chardo resto & bar à vin: nouvelle garde au coeur de Bromont

La cuisine du Chardo se distingue par l'utilisation d'ingrédients moins communs, apprêtés et combinés avec inventivité, pour un résultat généralement fort savoureux et bien présenté.

Dans la forêt

L'offre au Chardo s'appuie sur deux lignes directrices: une carte de vins vivants puis, dans l'assiette, un penchant affirmé pour la cuisine sauvage et locale. Les produits des forêts et lacs québécois, issus de la cueillette et de la pêche, occupent une place de choix sur la carte. Pensez champignons des bois, doré, coeurs de fenouil, gadelles et même du chaga, un champignon aux multiples propriétés poussant sur l'écorce des arbres qui se glisse dans la carte des desserts.

Sans rien révolutionner, la cuisine du Chardo se distingue par l'utilisation d'ingrédients moins communs, apprêtés et combinés avec inventivité, pour un résultat généralement fort savoureux et bien présenté.

En entrée, le plat d'endives braisées, servies sur un impeccable bouillon au flanc de porc et gratinées au parmesan, laisse une impression durable. Le type de plat à la fois réconfortant et raffiné que l'on mangerait encore et encore au coeur de l'hiver.

Tout aussi satisfaisant est le plat d'escargots et de marrons, un mariage inusité, mais qui fonctionne à merveille dans la rencontre des textures et saveurs. Accompagné de croûtons de mie de pain et de petits cubes de poire, c'est l'une des vedettes de la soirée.

Plus brouillonne, l'entrée de champignons des bois est moins réussie avec son jaune d'oeuf coulant, ses pommes de terre rattes et son crumble de cacao, trop présent et qui finit par étouffer le plat. Un concept intéressant, mais qui gagnerait à être raffiné.

Après ce premier service costaud, il fallait trouver de la place pour nos plats principaux. Au turbot du jour, un peu trop cuit, servi avec des coeurs de fenouil et un «risotto» de riz sauvage (une très bonne idée, bien réussie), on a préféré les raviolis de lièvre, avec ricotta maison et sauce au bleu, accompagnés des rognons de l'animal. Le tout est surmonté d'une belle pièce de chou confit au citron, légèrement caramélisée, qui ajoute une dimension légèrement acidulée à ce plat réconfortant et onctueux. Étonnant et réussi.

Intriguées par l'utilisation originale du chaga, infusé dans du lait puis monté en panna cotta, nous optons pour ce dessert, ainsi que pour la mousse de chocolat et gadelles. Pas trop sucrés, ce qu'on apprécie, les desserts offrent de belles textures, mais tombent un peu à plat côté saveur et peinent à se démarquer l'un de l'autre.

Un petit faux pas vite pardonné, alors qu'on sirote notre vin de paille liquoreux de Clos Saragnat en digestif, une rareté d'ici, complexe et intense. De quoi finir le repas sur une belle note!