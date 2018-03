Le Blossom: expérience néo-japonaise au coeur du Village

Le Blossom permet de déguster des sakés et de découvrir les différents types, comme les sakés sur lie ou non filtrés.

Au programme de ce superbe endroit dominé par un cerisier japonais et des lignes pures - le design, impressionnant, est signé Guillaume Ménard, de l'Atelier Mainor: un bar à saké qui fera la joie des connaisseurs et des curieux, avec sa riche sélection et ses importations privées.

Pour se sustenter, les chefs et jumeaux Viet et Nam Truong (Boîte Geisha) signent une carte dite «néo-japonaise» qui mise sur la qualité plutôt que la quantité.

Les temakis, ces rouleaux minimalistes à la japonaise - feuille de nori croustillante, riz à sushis encore chaud et poisson d'une fraîcheur irréprochable -, y sont à l'honneur, ainsi qu'une sélection de petites entrées, un comptoir à tempura et des soupes udon, invitantes par temps frisquet.

Ouvert officiellement depuis vendredi, Le Blossom mérite un essai!

1101, boulevard de Maisonneuve Est

www.facebook.com/Le-Blossom-538457469877062