Pâtisserie Maru: influences nippones

Cette toute jeune entreprise - elle n'a pas encore de boutique! - est le projet du couple composé de Chiharu Narushima, une pâtissière formée à Tokyo, et de Victor Barcellos, un Brésilien.

Les deux se sont rencontrés à Montréal, dans une école de langue, et se sont depuis installés pour de bon ici.

Après avoir travaillé dans quelques établissements, Mme Narushima avait envie de proposer des douceurs de son cru, en mariant des techniques classiques de la pâtisserie française à une approche nippone - soit une fine précision dans l'exécution et l'utilisation d'ingrédients comme le yuzu, le sésame grillé et le matcha. Les résultats sont de vrais petits bijoux pour les yeux et mettent l'eau à la bouche.

L'entreprise proposera en commande pour le temps des Fêtes une bûche fruit de passion et caramel, ainsi que deux gâteaux - un opéra au thé matcha et un entremets au thé vert grillé et framboise - ainsi que des biscuits comme des financiers au yuzu en jolis paquets cadeaux.

Pour en savoir plus, il suffit de les contacter sur Facebook.

www.facebook.com/patisseriemaru