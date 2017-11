Rosélys: le lys et la rose au Fairmount revisité

Certains ont vu dans la disparition du Beaver Club, le restaurant de l'hôtel Reine Elizabeth, la disparition d'un lieu mythique, voire légendaire pour Montréal, témoin du développement de la ville et des personnages plus ou moins grandioses du monde politique et des affaires qui l'ont façonnée. D'autres y ont vu la fermeture d'une adresse d'une autre époque, révolue, celle où le steak et les martinis au lunch étaient de mise.

Reste que les propriétaires des lieux ont décidé de faire table rase et de tout rénover en confiant le mandat à la branche architecture de Sid Lee. Ainsi, le Beaver Club n'est plus, le Montréalais, le restaurant des petits-déjeuners, non plus. À la place, il y a une vaste épicerie, le Marché Artisans, avec comptoir de prêt-à-manger, façon mini-Eataly à New York ou Puseri à Toronto. On a installé aussi un bar moderne, Nacarat, qui donne sur la rue avec de grandes fenêtres, le tout pas loin d'un café digne de ce nom. Et, donnant rue Mansfield, se trouve maintenant une table chic sans être coincée appelée Rosélys.

Quand nous sommes arrivés, le restaurant n'était pas rempli. Normal un lundi soir. Et très bon à savoir quand on a l'impression que tout partout est plein ou fermé, surtout durant le mois de décembre et le temps des Fêtes.

Les restaurants d'hôtel ont cette grande qualité.

Celui-ci propose la cuisine de Maxime Delmont, un ancien du Château Montebello, aussi de la chaîne Fairmont. L'offre est plutôt bistronomique, mais de qualité malheureusement inégale. Une cuisine axée sur les produits régionaux, qui cherche à plaire aux visiteurs de passage.

Le boeuf avec haricots, champignons et sauce brune, par exemple, est un classique. «Si tu es un touriste américain de passage qui a envie de manger ça, c'est parfait, a commenté celui qui avait commandé ce plat. Mais ça pourrait être plus tendre.»

En fait, tout le repas est un peu comme ça. Pas mal, mais jamais pile-poil impeccable.

Ainsi, la soupe de patate douce au curry rouge et lait de coco, joliment servie (on la verse à table), commence bien le repas... jusqu'à ce qu'on tombe sur des morceaux de patate marinés, donc tout en acidité, qui se marient mal avec la douceur du bouillon crémeux.